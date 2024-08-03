Балахнин оценил состав «Ростова»

Российский тренер Сергей Балахнин высказался о текущем составе «Ростова».

По мнению специалиста, сейчас у донского клуба хороший состав, способный бороться за свои цели.

— Вопрос в том, что надо все время на максимуме играть, но им это очень сложно, — приводит слова Балахнина Vprognoze.

После двух сыгранных туров «Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав четыре очка.

В эти минуты подопечные Валерия Карпина принимают на своем поле «Крылья Советов» в рамках третьего тура РПЛ. Следить за ходом всех событий можно в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.