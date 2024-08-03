Глушенков забил три мяча «Ростову», «Зенит» суммарно - пять

Как и час назад, в матче третьего тура Премьер-лиги «Зенит» - «Ростов» первая часть тайма прошла без голов, после чего хозяева поля забили. Открытие старта сезона, Максим Глушенков не просто забил в очередном матче за «Зенит», и оформил первый хет-трик в составе питерского коллектива. Новичок получил мяч на правом фланге, сместился к центру и с 24 метров плотно пробил практически по центру ворот. Игровой снаряд полетел по замысловатой траектории, поэтому голкипер парировать этот выстрел не сумел.

На табло уже 5:0, «Зенит» впереди. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.