В «Зените» объяснили решение играть летом при закрытой крыше

В матче третьего тура Премьер-лиги между «Зенитом» и «Ростовом» борьбы не получается – питерцы ещё в первом тайме заколотили четыре гола. Перед матчем рулевой ростовчан Валерий Карпин возмущался решением проводить игру летом при закрытой крыше.

В пресс-службе «Зенита» объяснили ситуацию. В клубе отметили, что вопрос с крышей обсуждался на утреннем совещании. Были учтены предупреждения местного МЧС.

«Учитывая предупреждение регионального МЧС о шторме, ливнях и грозах в этот день, было принято совместное решение о том, что с большей долей вероятности крыша на матч будет закрыта – ни лига, ни «Ростов» не высказались против этого», - ответ пресс-службы приводит «Чемпионат».

В «Зените» подчеркнули, что принятие решений по крыше в день матча с учётом прогноза погоды полностью себя оправдывает.

Следить за матчем «Зенит» - «Ростов» можно в текстовой трансляции.