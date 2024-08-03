Глушенков — первый в XXI веке, кому удалось забить в первых трёх матчах за «Зенит»

Сегодня, 3 августа, «Зенит» принимает на своём поле «Ростов» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.

После первого тайма «сине-бело-голубые» громят соперника со счетом 4:0. Автором дубля и одной результативной передачи стал нападающий Максим Глушенков.

По сведениям телеграм-канала Opta Sports, Глушенков – первый игрок в XXI веке, забивший в каждом из своих первых трех матчей за «Зенит» в рамках чемпионата России.

В текущем розыгрыше РПЛ 24-летний Глушенков забил уже пять мячей в трех играх.

Прямая текстовая трансляция поединка «Зенит» - «Ростов» доступна на портале LiveResult.