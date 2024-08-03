Только четыре игрока в XXI веке забивали 40 голов в РПЛ быстрее Кассьерры

В субботу вечером нападающий «Зенита» Матео Кассьерра забил гол в матче третьего тура чемпионата России против «Ростова». Таким образом, колумбийцу покорилась отметка в 40 голов в Российской премьер-лиге.

Как сообщает Opta, в XXI веке только четыре футболиста быстрее покоряли планку в 40 голов в Премьер-лиге. Этот своеобразный рейтинг выглядит так:

Веллитон (забил 40-й гол в 63-м матче);

Сейду Думбия (в 66-м матче);

Халк (в 71-м матче);

Квинси Промес (в 76-м матче);

Матео Кассьерра (в 79-м матче).

Следить за матчем между «Зенитом» и «Ростовом» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.