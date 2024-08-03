Личка: Я сказал Гладышеву, что он мне нужен в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, почему не отпустил в аренду нападающего команды Ярослава Гладышева.

«Я ему говорил: «Ты мне нужен, я готов с тобой работать, но ты должен работать над собой и становиться лучше. Иначе ты будешь не нужен ни «Динамо», ни «Крыльям», ни Оренбургу», — заявил Личка журналистам.

В текущем сезоне 21-летний футболист появился на поле в четырех матчах во всех турнирах, отметился двумя забитыми голами и стал автором одной результативной передачи.

Действующее трудовое соглашение Гладышева с «Динамо» рассчитано до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 млн евро.