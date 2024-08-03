Гендиректор «Химок» высказался о Бакаеве

Накануне состав «Химок» попросил ещё один известный футболист. Подмосковный клуб арендовал у «Зенита» атакующего полузащитника Зелимхана Бакаева. Комментарий о новичке «Химок» дал Николай Оленев – генеральный директор клуба.

«Все прекрасно знают о мастерстве Бакаева. Это игрок, способный сыграть на нескольких позициях. Он добавит вариативности и креатива в атакующей линии. Зелимхан ставит перед собой максимально высокие цели, и это взаимно», - цитирует Оленева Sport24.

В субботу вечером «Химки» проведут гостевой матч против «Рубина» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.