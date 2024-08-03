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Тедеев: «Мы склонны расти через игру в футбол, а не через мучения»

03 Августа 2024 • 18:30 Комментировать
Акрон
0:2
Динамо Москва

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с московским «Динамо».

- Марцел Личка благодарил вашу команду за то, что не закрылась и играла в открытый футбол. На ваш взгляд, может быть, против таких команд, как «Динамо», стоит больше играть от обороны?

- Что значит «играть от обороны»? Сесть низко? Если мы имеем определенные способности футболистов, которые хорошо умеют контролировать мяч и играть при высокой обороне, стараться и выполнять какие-то вещи, связанные с их собственными способностями и возможностями, постоянно приходится об этом говорить, то как мы можем играть в какой-то другой футбол? Это ж не зависит от того, как я этого  хочу. Есть футболисты, есть их способности, есть их определенный уровень на сегодняшний день. Они приспособлены играть с мячом, играть по направлению вперед, играть не только на контратаках. Футбол же, в принципе, делится на какие-то нюансы. Сегодня мы как раз не смогли сыграть в свой лучший футбол, потому что не очень хороши были в некоторых нюансах, связанных со встречными атаками, со стандартными положениями. Впервые оказалось так, что мы сегодня, к сожалению, допускали такие дисциплинарные ошибки, связанные именно со стандартными положениями. Мы поплатились. Это и начало от ворот, когда просто надо было доигрывать эпизод за эпизодом и лишать соперника возможности забивать мяч, независимо от того, в какой зоне мы мяч отбираем. В любой зоне надо мяч отбирать так, как надо и как требует ситуация, действуя один в один. Тем не менее, я скажу больше в поддержку своих футболистов, что они продолжали играть. То, что говорит мой коллега, наверное, он в этой ситуации прав. Мы склонны к тому, чтобы расти как команда и расти через игру в футбол, а не расти через мучения.

- Арсений Дмитриев, когда выходит, всегда от него исходит активность. Нет ли желания, может быть, в старте попробовать его?

- Я учту ваше мнение.

- Вы сами сказали про стандарты. Можно сказать, что это определенная проблема «Акрона»?

- Нет, она не может быть сегодня проблемой или не проблемой, потому что мы на сегодняшний день, получается, знакомимся со многими футболистами вновь и только, и нужно наверняка какое-то время, чтобы те требования, которые предъявляются относительно действий соперника, чтобы они просто были к этому привыкшими, отыгрывая в каждом эпизоде ту позицию и ту роль, которую им перед игрой объясняют, то, что мы тренируем. Даже здесь нужна определенная удача и успех, чтобы в этом моменте футболист находясь, отыграл этот мяч как надо и не дал возможности забить сопернику.

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