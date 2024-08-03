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Личка: «Грулёв просил отправить его в аренду»

03 Августа 2024 • 18:23 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
10.08 17:30

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о возможном уходе нападающего команды Вячеслава Грулёва.

«Грулёв перед сезоном просил отправить его в аренду. И я был бы готов его отпустить при условии, что мы приобретем еще одного форварда», — сказал Личка журналистам.

В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в двух матчах Российской премьер-лиги и не отметился результативными действиями.

Трудовой договор Грулёва с «Динамо» рассчитан до середины 2025 года. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет полтора миллиона евро.

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