Личка: «Грулёв просил отправить его в аренду»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о возможном уходе нападающего команды Вячеслава Грулёва.

«Грулёв перед сезоном просил отправить его в аренду. И я был бы готов его отпустить при условии, что мы приобретем еще одного форварда», — сказал Личка журналистам.

В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в двух матчах Российской премьер-лиги и не отметился результативными действиями.

Трудовой договор Грулёва с «Динамо» рассчитан до середины 2025 года. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет полтора миллиона евро.