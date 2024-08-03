Личка: «Честно скажу, если было бы 7 очков на старте, было бы отлично, но игроки сделали 100%»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Акроном».

- Стопроцентный результат на этот момент, три игры и три победы. Как тяжело это дается?

- Понятно, что тяжело, потому что в начале сезона у нас состав еще не скомплектован. Еще не хватает Фабиана Бальбуэны и Нико Маричаля. Сегодня выходил чуть-чуть Карраскаль. Это для нас важные игроки, которые могут всегда разворачивать игру в любой момент. Поэтому я сказал большое спасибо молодым парням - Лепскому, Бессмертному, Гладышеву. Участвовали также Зайдензаль, Назаренко и Витя Окишор, которые внесли хороший вклад в команду и помогли добиться трех побед подряд. Это отличный результат. Я честно скажу, если было бы 7 очков, было бы отлично, но они сделали 100%. Для нас это очень хороший результат.

- Константин Тюкавин сегодня забил, но после ухода Смолова и травмы Грулёва он остается единственным центральным нападающим. Негативно ли на него влияет отсутствие конкуренции? Не рассматривали ли Гладышева на место центрального нападающего?

- Когда Тюкавин здоров, он играет. Я сказал, что это наш нападающий номер один. Понятно, что кто-то должен его прикрывать со спины. В первых двух матчах это всегда был Грулёв. К сожалению, он сейчас травмировался. И мы остались без нападающего, но Гладышев тоже может играть на этой позиции, также мы можем играть с «фальшивой девяткой». А также Бителло и Карраскаль тоже могут чуть-чуть поменять схему. Но я очень рад, что сегодня Тюкавин сегодня забил. У него много работы без мяча, прессинг, давление на защиту. Я думаю, он провел сегодня очень хорошую игру и забил. Для него это очень большое плюс.

- Два мяча забила ваша команда, но вы ни один из них не отпраздновали и не радовались. Почему?

- Человек и тренер максимально сконцентрирован на игре. Я был рад, что Гладышев забил, потому что у него было два стопроцентных момента. Он умеет и имеет качество забивать голы. Сегодня у него получилось наконец-то забить, я рад внутри, но еще было много времени впереди. Я хочу выразить большое уважение команде «Акрона», потому что я смотрел, что год назад она играла в хороший футбол. Сегодня она продолжает играть в футбол, не защищается сзади в девять человек и не ставит автобус. Им надо продолжать и терпеть, но думаю, что команда может найти свое место в Премьер-лиге. Не надо опускать руки и голову, надо смотреть вперед.

- Как оцените возвращение Лаксальта и Карраскаля?

- Отлично. Диего не потерял много. Он два дня отдохнул, потом у него была индивидуальная работа на поле. Он на протяжении недели занимался индивидуально. Карраскаль приехал. Понятно, он там работал, у него неплохое состояние, но он сейчас готов примерно на 70%, а это значит, эту и следующую неделю игровая практика и тренировки, за 14 дней он будет готов на 100%. Это очень важно. Нико Маричаль, думаю, к «Зениту» будет на 80-90% готов.