Генич: «У «Зенита» убийственная реализация»

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на результативную игру «Зенита» в матче с «Ростовом».

Сегодня, 3 августа, «сине-бело-голубые» принимают на своем поле донской коллектив. Сейчас идет первый тайм, в ходе которого подопечные Сергея Семака громят соперника со счетом 4:0.

— Реализация у «Зенита» убийственная. Бам-бам-бам – и игра закончена, — написал журналист в своем телеграм-канале, который носит название «Коммент.Генич».

Следить за всеми событиями матча третьего тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Ростовом» можно в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.