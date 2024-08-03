Глушенков продолжает забивать за «Зенит» - уже семь голов

В субботу вечером в третьем туре Премьер-лиги «Зенит» играет против «Ростова», и уже по ходу первого тайма на табло «Газпром Арены» горит счёт 4:0. Автором двух из голов стал атакующий полузащитник «сине-бело-голубых» Максим Глушенков. Таким образом, летний новичок питерцев забил уже семь голов в пяти матчах за «Зенит».

Следить за дальнейшим развитием событий в матче Премьер-лиги между «Зенитом» и «Ростовом» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Стоит сказать, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов.