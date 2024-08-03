Что-то невероятное творит «Зенит» в матче с «Ростовом» в середине первого тайма матча третьего тура Премьер-лиги. После голевых ударов Педро и Максима Глушенкова счёт очень быстро стал разгромным - 3:0. Это Клаудиньо из глубины отдал феноменальный пас в правую часть штрафной гостей на Вендела, который прострелил вдоль ворот, а Матео Кассьерра с близкого расстояния отправил мяч в пустой створ. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.
«Зенит» забил «Ростову» три гола подряд и уже громит соперника
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Сегодня, 03 Августа
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