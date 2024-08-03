Стало известно, зачем «Спартаку» Абена

Защитник «Ференцвароша» Минти Абена может продолжить карьеру в «Спартаке».

Ранее сообщалось, что столичный клуб уже согласовал контракт с 29-летним игроком.

Как утверждает телеграм-канал «Дай ударитЬ», Абена берется в качестве конкурента Никите Чернову. Это личное желание главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, по мнению которого, с таким футболистом он сможет играть с высокой линией обороны, отмечает источник.

Действующий контракт Абены с венгерским клубом рассчитан до середины 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет один миллион евро.