Глушенков упрочил перевес «Зенита» в матче с «Ростовом»

За несколько минут в середине первого тайма матча Премьер-лиги с «Ростовом» «Зенит» сделал весомую заявку на победу. Сначала Педро на грани офсайда открыл счет, а вскоре Вильмар Барриос из центрального круга выполнил заброс к линии штрафной, Матео Кассьерра технично сбросил мяч немного назад на Максима Глушенкова, который с 19 метров пробил по летящему мячу точно в правый верхний угол - 2:0.

«Зенит» идёт на первом месте онлайн-таблицы с 9 очками, у соперника четыре пункта. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.