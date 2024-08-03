ВАР помог «Зениту» повести в матче с «Ростовом»

«Зенит» и «Ростов» проводят матч третьего тура Премьер-лиги. Коллектив Сергея Семака достаточно быстро открыл счёт в этом поединке. Максим Глушенков по центру протащил мяч вперёд и отдал пас левее на Педро, который на скорости умчался от опекуна и пробил точно в дальний нижний угол. Лайнсмен уверенно поднял флажок вверх, но эпизод получился очень неоднозначным. ВАР вмешался, и гол бразильца был засчитан - 1:0.

«Зенит» возвращается на первое место онлайн-таблицы с 9 очками, ростовчане с 4 баллами делят третье место. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.