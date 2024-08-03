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В ЦСКА прокомментировали разбирательство в CAS с «Херенвеном»

03 Августа 2024 • 17:49 Комментировать

Кирилл Брейдо, который в ЦСКА возглавляет службу коммуникаций, дал комментарий по поводу подачи в отношении клуба иска в Спортивный арбитражный суд (CAS). Нидерландский «Херенвен» хочет получить причитающиеся клубу деньги по давнему трансферу Чидеры Эджуке. «Армейцы» не оплатили часть суммы.

«Ключевое сообщение следующее: нельзя так называемый «кейс Эджуке» с «Херенвеном» рассматривать самостоятельно и вне контекста Влашича и «Вест Хэма». В настоящий момент оба дела рассматривают в CAS», - цитирует Брейдо «Спорт-Экспресс».

Брейдо отметил, что ЦСКА готов закрывать долги, но процесс должен быть двусторонним. Словом, «армейцы» готовы заплатить «Херенвену», если получат деньги от «Вест Хэма».

Представитель ЦСКА также сообщил, что клуб прорабатывал вариант, чтобы «Вест Хэм» часть своего долга отправил «Херенвену». Нидерландцы поддерживали такой вариант, а вот англичане от него отказались.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Вест Хэм Херенвен Никола Влашич Кирилл Брейдо Чидера Эджуке CAS ещё теги
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