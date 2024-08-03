Гладилин: Зря некоторые думают, что «Спартак» может легко победить «Крылья Советов»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о предстоящем матче между «красно-белыми» и «Крыльями Советов».

По мнению специалиста, некоторые люди ошибочно считают, что «Спартак» легко обыграет «Крылья Советов». Самарцы плохо стартовали, поэтому они будут сражаться за очки, заявил Гладилин.

— Думаю, что игра будет интересной, и, конечно же, у «Спартака» есть шансы на победу, но это будет очень сложный поединок, — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Матч третьего тура Российской премьер-лиги «Спартак» - «Крылья Советов» пройдет в понедельник, 5 августа. Начало — в 20:00 по мск.