«Спартак» согласовал контракт с защитником из Суринама

Центральный защитник «Ференцвароша» Минти Абена близок к переходу в «Спартак».

Ранее сообщалось, что на покупке 29-летнего футболиста настаивает главный тренер «Спартака» Деян Станкович.

По информации «Чемпионата», «красно-белые» согласовали условия личного контракта с Абеной. Утверждается, что игрок ждет российскую визу, однако в «Спартаке» еще не приняли окончательное решение по трансферу.

В прошлом сезоне Абена появился на поле в 26 матчах во всех турнирах, забил три гола и записал на свой счет одну результативную передачу.

Сегодня, 3 августа, «Спартак» объявил о покупке вингера из «Ференцвароша» Маркиньоса.