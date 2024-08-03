Агент прокомментировал первый гол Тюкавина в сезоне

В субботу «Динамо» обыграло на выезде «Акрон» со счётом 2:0 в матче третьего тура Российской премьер-лиги. Автором победного гола стал нападающий Константин Тюкавин, для которого этот результативный удар стал первым в сезоне. Агент Алексей Сафонов дал комментарий по поводу первого гола футболиста.

«Нападающий и должен забивать, так что всё нормально. Костя вкатился в сезон, но вы хотите, чтобы он в каждой из 30 игр забивал? Он старается, но выводы делать рано – только третий тур», - цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Агент добавил, что лакмусовой бумажкой для Тюкавина станет следующий матч против «Зенита». Эта игра пройдёт через неделю – 10 августа.

Напомним, что «Динамо» в трёх прошедших матчах Премьер-лиги набрало максимальное количество очков – девять.