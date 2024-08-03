Сперцян и Кордоба могут перейти в «Жирону»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян и форвард команды Джон Кордоба могут сменить клубную прописку.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайд от Москвича», после продажи Артёма Довбика «Жирона» надеется оперативно найти замену игроку. Среди претендентов на усиление есть Сперцян и Кордоба, отмечает источник.

В текущем сезоне Сперцян принял участие в четырех матчах с учетом всех турниров, но результативными действиями отметиться не смог. На счету Кордобы один выход на поле в рамках Кубка России.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость Сперцяна в 20 миллионов евро. Ценник Кордобы — 14 млн.