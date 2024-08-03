Карпин: «Крыши делаются для зимы, а если летом закрывать - бред сумасшедшего»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Зенитом».

- Ровно тот же состав, который выходил в матче чемпионата неделю назад с самарскими «Крыльями». Означает ли это, что на данном отрезке сезона вы довольны, как команда выглядит и играет?

- Доволен теми игроками, которые выходят, а прямо всем - нет. Те игроки, которые не выходили в стартовом составе в чемпионате, пока предпочтение отдают тем, кто выходит.

- Тот факт, что команда всю неделю, могла спокойно, несмотря на кубковый матч находиться в одном месте - тренировались в Новогорске, не летали туда-сюда, спокойно уже прилетели из Москвы в Петербург на матч. Плюс ли это команде в плане безумной логистики, в которой «Ростов» живет?

- Нет, плюсом было бы, если бы у нас дома был аэропорт открыт, и дома готовиться, а не в Новогорске, это был бы плюс. Учитывая, что с нашей логистикой возвращаться было нереально и не имело смысла, из того, что есть, наверное, было лучше остаться.

- Как изменился и изменился ли с футбольной точки зрения в эти два месяца «Зенит»? вы играли в последнем туре, с тер пор прошло мало времени.

- Да нет, я думаю, что нет. Таких больших изменений не увидел.

- В манере игры?

- В манере игры больших изменений не увидел. Вроде есть другие футболисты, возможно, и не только другие, которые в лучшей форме находятся или еще что-то, но глобальных изменений… Они не стали, например, играть в восемь защитников.

- Закрыта крыша, довольно душно сегодня. Может это как-то на игру повлиять? Потому что даже находиться внутри чаши нелегко.

- Честно, не критикую, но, мягко говоря, непонятное решение. Крыши делаются для зимы, а если летом закрывать - бред сумасшедшего. Кто принимал это решение, не знаю, кто этот человек, не буду ругаться и обзываться, опять меня дисквалифицируют, но принимать такие решения - это вредительство для футбола в принципе.