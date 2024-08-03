«Спартак» или ЦСКА: Пономарёв ответил, чей состав сейчас сильнее

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв ответил на вопрос, стал ли состав «Спартака» сильнее состава ЦСКА после оформления трансфера вингера Маркиньоса. По словам Пономарёва, у «армейцев» подбор футболистов все равно лучше.

«Нет, у ЦСКА все равно сейчас игроки сильнее. У нас оборона будет покрепче, а это очень важный фактор. Да и по остальным линиям не уступаем», - цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

Пономарёв отметил, что состав ЦСКА сильнее состава «Спартака» не только с учётом прихода в стан «красно-белых» Маркиньоса, но и с учётом ухода из стана «армейцев» Фёдора Чалова.

ЦСКА после двух туров Премьер-лиги имеет в своём активе четыре очка, а «Спартак» - три.