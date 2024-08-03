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Агент Давинсона Санчеса отреагировал на информацию о возможном переходе в «Зенит»

03 Августа 2024 • 17:21 Комментировать
Зенит
2:0
Ростов
1 1.35 X 5.40 2 9.50
1-й тайм

Агент Фернандо Шена, представляющий интересы защитника «Галатасарая» Давинсона Санчеса, высказался о возможном переходе игрока в «Зенит».

Ранее телеграм-канал «Инсайд от Москвича» сообщил, что «сине-бело-голубые» интересуются 28-летним футболистом.

Напомним, прошлым летом колумбийского защитника хотел подписать «Спартак», но получил отказ.

— Никто из «Зенита» не связывался с нами насчет Санчеса, — приводит слова агента Sport24.

В составе «Галатасарая» Санчес принял участие в 32 матчах во всех турнирах, отметился тремя забитыми голами и стал автором двух результативных передач.

Контракт защитника с «Галатасараем» рассчитан до 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Санчеса составляет 18 млн евро.

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Галатасарай Зенит Давинсон Санчес трансферы футбола - лето 2024 Фернандо Шена ещё теги

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