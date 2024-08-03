«Динамо» в пятый раз в истории стартовало в чемпионате России с трёх побед

В новом сезоне Российской премьер-лиги «Динамо» пока лишь побеждает. В трёх прошедших матчах чемпионата команда Марцела Лички обыгрывала «Факел» (3:1), «Локомотив» (3:1) и «Акрон» (2:0).

Как сообщает Opta, «Динамо» начало новый сезон чемпионата России с трёх побед в пятый раз в истории. Ранее «бело-голубые» набирали девять очков в трёх стартовых турах в сезонах 1995, 1999, 2003 и 2021/2022.

В следующем туре «Динамо» будет играть против «Зенита» на выезде. Матч пройдёт в субботу, 10 августа, и стартует в 17:30 по московскому времени.

Напомним, что в прошлом чемпионате «Динамо» заняло третье место.