Семак: «В плане игровой схемы «Ростов» стабилен»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- Если сравнивать состав «Зенита» в последнем матче чемпионата и сегодня, изменений нет. Означает ли это то, что вы довольны тем, как выглядят те футболисты, которые в стартовой обойме выходили неделю назад, и тем, как выглядела команда неделю назад?

- Чем-то довольны, чем-то недовольны. Но исходя из той ротации и игрового времени, которые они получают, это более предпочтительный состав на сегодняшний день.

- Что касается игровой манеры «Ростова», команда в очень стабильном составе в последние сезоны существует. Поменялась ли она существенно за эти два месяца, что прошли с вашей последней встречи в чемпионате? Вы говорили перед матчем, что два месяца - это достаточно большой срок.

- Много зависит, конечно, от исполнителей. Что касается тактической схемы, она не изменилась у «Ростова» по сравнению с предыдущим сезоном. Нюансы всегда выносятся по ходу сезона в зависимости от результата и взаимодействий игроков на футбольном поле, их состояния, но в целом изменения небольшие.

- Что касается непосредственно сегодняшнего матча, какого футбола вы ожидаете от «Ростова», в какой манере команда будет играть?

- Мне кажется, в такой же манере, как играет всегда - будет стараться высоко играть, прессинговать, при потере мяча опускаться и защищаться в низком блоке. В этом отношении «Ростов» стабилен, атакует и старается встречать агрессивно, играет один в один при высоком прессинге. В низком блоке Глебов «садится» в пятерку и защищаются уже 5-4, то есть я думаю, что маловероятно, что будут какие-то серьезные изменения. Хотя мы можем только предполагать.