Кто сделал «Динамо» победу над «Акроном»

Московское «Динамо» победоносно съездило в Самару, где расправилось с «Акроном». Тольяттинцы играли неплохо, но в меру своих умений. Класс «Динамо» несоизмеримо выше.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выделило тройку лучших игроков матча «Акрон» – «Динамо».

Статистика матча: владение мячом – 52:48, удары по воротам – 12:18, в створ – 7:8, угловые – 5:7.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

КОНСТАНТИН ТЮКАВИН – 7,0. Забил первый гол в сезоне. Если хочет стать лучшим бомбардиром чемпионата, то лучше ему не отпускать конкурентов вперёд в этом плане. Ещё был удар в створ у Тюкавина, плюс продемонстрировал он, как умеет подыгрывать пяткой.

ДАНИИЛ ФОМИН – 7,5. Удачно вернулся в старт «Динамо» в чемпионате после дисквалификации. Не только запускал интересные атаки «бело-голубых» и оформил голевой пас, но также полезно действовал в разрушении (по паре отборов и перехватов, четыре выноса).

ДМИТРИЙ СКОПИНЦЕВ – 7,5. Выполнил много оборонительной работы. Противостоял на своём фланге активному Савичеву. Успешные отборы – семь из семи попыток. Также Дмитрий совершил три выноса и два перехвата. Во втором тайме мог привезти пенальти игрой рукой, но это не считается, поскольку там офсайд был у «Акрона».

Кирилл Иванцов