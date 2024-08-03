Гранат назвал игрока, который может стать открытием сезона РПЛ

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат ответил на вопрос, как он оценивает летние трансферы «Спартака».

Напомним, что летом «Спартак» уже подписал Маркиньоса, Эсекьеля Барко, Игоря Дмитриева, Виллиана Жозе и Александра Довбню.

Отвечая на вопрос, Гранат выделил Барко, который уже успел сыграть против «Химок» и даже забил гол прямым ударом со штрафного.

«Барко очень удивил. Понятно, что «Химки» не та команда, чтобы делать выводы. Посмотрим на него в ближайших матчах. Если Барко продолжит в том же духе, он станет открытием чемпионата», - цитирует Граната «РБ Спорт».

Ближайший матч «Спартак» проведёт в понедельник, 5 августа, - против «Крыльев Советов».