Тюкавин: «Чуть выдохнул после гола»

Лучший футболист встречи «Акрон» - «Динамо» Константин Тюкавин для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Какие ощущения после первого гола в сезоне?

- Чуть выдохнул. Конечно, напрягало, что не мог забить в первых играх, но сейчас забил. Думаю, всё пойдёт.

- «Акрон» сегодня чем-то удивил?

- Нет.

- То есть вы к этому были готовы? Как готовились, так «Акрон» и играл?

- Да. К сожалению, еще не реализовали очень много моментов, над чем нам придется работать.

- «Динамо» снова забило со стандарта. Вы отдельно оттачиваете это, уделяете максимальное внимание стандартам?

- Конечно, оттачиваем. Спасибо нашим аналитикам, которые анализируют и готовят стандарты к каждой игре.

- Насколько тяжело играть практически каждый матч практически без замен?

- Пока что тяжеловато.