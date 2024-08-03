Маркиньос: «Я очень хочу играть за «Спартак»

Новичок московского «Спартака» Маркиньос прокомментировал свой переход в российский клуб.

— Дорогие болельщики «Спартака», я приехал. Я здесь. Я очень хочу играть за «Спартак». Я очень счастлив. Увидимся на следующем матче. Мы вместе, — сказал Маркиньос на видео, опубликованном в телеграм-канале «красно-белых».

Сегодня, 3 августа, «Спартак» официально объявил о трансфере 24-летнего бразильца из «Ференцвароша». По данным СМИ, трансфер Маркиньоса обошелся «Спартаку» в пять миллионов евро.

В понедельник, 5 августа, подопечные Деяна Станковича примут дома «Крылья Советов» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени.