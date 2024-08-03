Агент Дркушича: «Приоритет — поездка в Европу»

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Вани Дркушича, ответил на вопрос о возможном переходе игрока в «Зенит».

Ранее появилась информация, что 24-летний футболист может продолжить карьеру в санкт-петербургской команде.

«Я могу сказать, что мы ведем переговоры со всеми заинтересованными клубами, приоритетом игрока в данный момент является поездка в Европу, все остальное — лишь спекуляции», — приводит слова агента Sport24.

В текущем сезоне Дркушич на поле пока не выходил. Контракт защитника с «Сочи» рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в три с половиной миллиона евро.