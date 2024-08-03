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Тюкавин наконец забил: «Динамо» по делу обыграло «Акрон» перед «Зенитом»

03 Августа 2024 • 16:57 Комментировать
Акрон
0:2
Динамо Москва
окончен

Московское «Динамо», имевшее максимум очков по итогам двух туров чемпионата России, отправилось в гости к «Акрону». Этот матч открывал третий тур Премьер-лиги.

Протокол игры  
Акрон0:2Динамо Москва
  9'Тюкавин Константин (0:1)
  58'Гладышев Ярослав (0:2)
Волков СергейЭсковаль РодригоДимоски БоянПауло Витор III  22'Савичев Константин  40'Джурасович Алекса 62' (Кузьмин Максим ( 62') Данилин Кирилл 72' (Эсанов Шерзод ( 72'  77') Лончар СтефанБакаев СолтмурадТимошенко Иван 62' (Грибов Сергей ( 62') Палиенко Максим 72' (Дмитриев Арсений ( 72')
Запасные: Баранок НикитаПестряков ДмитрийБолдырев МаксимБокоев МаратНагаев ДмитрийМосквичёв ВладимирБардыбахин Вячеслав
Лунёв АндрейДаса ЭлазарСкопинцев ДмитрийМайсторович МиланЛепский Иван 84' (Кутицкий Александр ( 84') Чавес Луис 62' (Лаксальт Диего ( 62') Фомин ДаниилНгамалё НиколяБителлоГладышев Ярослав 75' (Карраскаль Хорхе ( 75') Тюкавин Константин
Запасные: Бессмертный СтаниславОкишор ВикторМакаров ДенисКудравец АндрейГагнидзе ЛукаЗайдензаль ЛеонНазаренко ЕгорСмелов ЕгорКупцов Илья
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«Динамо» как на заказ одержало победы по 3:1 над «Факелом» и «Локомотивом». После этого «бело-голубым» достался «Спартак» в Кубке России – там динамовцы проиграли с крупным счётом. Но Кубок сейчас совсем отдельное дело по сравнению с чемпионатом.

«Акрон» стартовал в РПЛ нетрусливой игрой на выезде против «Локомотива». Тогда тольяттинцы проиграли, а следующий матч – у «Факела» – выиграли. Дальше было разгромное поражение от «Рубина» в Кубке. А теперь «Акрон» проводил первый домашний матч в сезоне.

Нюанс в том, что матч не совсем домашний. В Самарской области? Да. В Тольятти? Нет. В своём городе, где проживает почти 700 тысяч зрителей, «Акрон» играть не может. И в Первой лиге не мог. Потому что стадион «Торпедо» аварийный.

Начало матча скучным не получилось. Игра не застряла в центре поля. Обе команды стремились в атаку. Счёт открыли динамовцы. Нгамалё пробил с правого полуфланга – заработал угловой. Со стандарта навесил Чавес, и Тюкавин головой забил свой первый гол в сезоне (0:1).

Другой момент «Динамо» – подача углового с противоположного фланга. Бителло навесил слева, и Майсторович отправил мяч в створ, но ленточку защитил ногой Лончар. Который ещё при счёте 0:0 плохо обработал мяч в чужой штрафной после прострела Солтмурада Бакаева.

В середине тайма гости отдали инициативу сопернику. Бакаеву удалось опасно пробить в ближний угол – Лунёв вытащил. Но «Динамо» хорошо выбиралось в контратаки разными способами. И через низовые короткие-средние передачи, и через длинные забросы.

Бителло не застал врасплох Волкова после розыгрыша мяча, Гладышев – после закидушки. «Динамо» правда здорово выглядело в быстрых атаках. К «Акрону» претензий не было – он старался в силу своих возможностей и способностей.

Гости резво начали второй тайм. Чавес пробил со штрафного – Волков отразил. Тюкавин пяткой вывел Фомина, тот ударил – Волков вновь парировал. Гладышев угрожал хозяевам в ответных атаках. Справа он попал в штангу, но через несколько минут послал мяч в дальний угол. 0:2.

На этом «Динамо» более-менее успокоилось. «Акрон» при этом не опускал руки стремился забить. В пользу хозяев не поставили пенальти за руку Скопинцева, потому что там был офсайд. Потеряли мяч гости недалеко от своих ворот, а Дмитриев закрутил мимо девятки.

Мог и крупный счёт оформиться, но Бителло угодил в перекладину. Карраскаль ещё в самом конец не попал в левый угол. Девять очков у команды Марцела Лички, у которой дальше на выезде «Зенит». В прошлом чемпионате «бело-голубые» выиграли у «сине-бело-голубых» оба матча.

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Кирилл Иванцов

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