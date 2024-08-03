Гранат высказался о трансфере Маркиньоса в «Спартак»

В субботу «Спартак» объявил о подписании трёхлетнего контракта с вингером Маркиньосом, который ранее выступал за «Ференцварош». Комментарий по поводу этого трансфера дал бывший футболист сборной России Владимир Гранат.

«Станкович знает все сильные качества Маркиньоса. «Спартак» взял этого футболиста, чтобы усилить команду. Тренер не враг себе», - цитирует Граната «РБ Спорт».

Ранее под руководством Деяна Станковича Маркиньос в «Ференцвароше» провёл 39 игр, в которых забил шесть голов и отдал восемь голевых передач на партнёров.

Ближайший матч «Спартак» проведёт в понедельник, 5 августа, - против «Крыльев Советов».