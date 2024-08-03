Дзюба: Мой рекорд по голам в РПЛ побьют мои сыновья

Бывший форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба ответил на вопрос, какой футболист может побить его рекорд по голам в РПЛ.

— Надеюсь, еще увеличу этот рекорд. А кто побьет? Мои сыновья, — приводит слова Дзюбы издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, на счету 35-летнего Дзюбы 160 забитых мячей в рамках Российской премьер-лиги. На это ему потребовалось 415 матчей. Ближайший преследователь Дзюбы из действующих футболистов — Фёдор Смолов, в копилке которого 108 голов за 287 игр.

После ухода из «Локомотива» Дзюба продолжает оставаться свободным агентом. Тем временем в чемпионате России начался уже третий тур нового сезона.