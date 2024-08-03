Центральный нападающий «Чурикачек» Михайло Цветкович отказался от перехода в «Зенит». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По данным источника, «Зенит» пытался приобрести 17-летнего форварда, однако получил мгновенный отказ уже на стадии первичного интереса. Утверждается, что стороны даже не дошли до обсуждения финансового вопроса, так как Цветкович хочет играть только в Европе.

В настоящий момент Цветкович считается одним из главных талантов Сербии.

Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость серба в 1,7 млн евро.