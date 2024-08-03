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Медина назвал свою цель в «Спартаке»

03 Августа 2024 • 16:36 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
1 1.47 X 4.60 2 6.50
05.08 20:00

Атакующий полузащитник «Спартака» Хесуса Медина высказался о своих личных целях в московской команде.

«Моя цель – показывать хорошие результаты на поле, использовать каждый шанс, который у меня будет. Это важно для команды. Мне кажется, что последние две игры мы хорошо поработали», - цитирует Медину «Чемпионат».

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Спартак» проведёт в понедельник, 5 августа, - против «Крыльев Советов» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

После двух туров «Спартак» имеет три очка в активе. Команда Деяна Станковича сначала проиграла «Оренбургу» (0:2), а затем обыграла «Химки» (3:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Хесус Медина

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