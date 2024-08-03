В «Локомотиве» отреагировали на переход Маркиньоса в «Спартак»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о переходе бразильского вингера Маркиньоса из «Ференцвароша» в «Спартак».

Стоит сказать, что «железнодорожники» боролись за подписание 24-летнего вингера на протяжении последних двух месяцев.

«Спартак» на финишной прямой предложил значительно больше с точки зрения финансов, мы не могли ничего сделать в этой ситуации», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

При этом специалист отметил, что «Локомотив» продолжит поиски нового креативного футболиста.

3 августа пресс-служба «Спартака» сообщила, что Маркиньос подписал контракт с клубом до 2027 года.