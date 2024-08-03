Семак и Карпин сделали выбор: Составы «Зенита» и «Ростова» на матч РПЛ

В центральном матче третьего тура Российской премьер-лиги «Зенит» в субботу вечером будет принимать «Ростов».

Наставник «Зенита» Сергей Семак выбрал такой стартовый состав: Латышонок, Караваев, Эракович, Нино, Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Глушенков, Кассьерра, Педро.

Рулевой «Ростова» Валерий Карпин, в свою очередь, доверил место на поле таким игрокам: Ятимов, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Уткин, Глебов, Щетинин, Азнауров, Комличенко, Роналдо.

Матч «Зенит» - «Ростов» стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.