Гладилин ответил, нужно ли «Спартаку» отпускать Зиньковского

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о том, стоит ли «Спартаку» что-то делать с Антоном Зиньковским после прихода Маркиньоса.

«Нет, до зимы точно не нужно, а может даже и до конца чемпионата. Конкуренция станет больше, это повысит уровень футболистов», — заявил Гладилин «РБ Спорту».

При этом эксперт отметил, что нужно еще посмотреть, на какой именно позиции наставник «Спартака» Деян Станкович будет использовать Маркиньоса.

Ближайший матч «Спартака» состоится 5 августа. В этот день «красно-белые» примут «Крылья Советов» в рамках третьего тура РПЛ. Начало встречи — в 20:00 по мск.

Гладилин — о Маркиньосе в «Спартаке»: «Станкович знает, что делает»