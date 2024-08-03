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На ЦСКА пожаловались в CAS – подробности

03 Августа 2024 • 16:09 Комментировать

В конце лета 2020 года нападающий Чидера Эджуке переходил из «Херенвена» в ЦСКА. Сумма сделки составила 11,5 миллионов евро, но клубы договорились о выплате несколькими платежами.

Как сообщает Voetbal Nieuws, «Херенвен» до сих пор не получил от ЦСКА 3,1 миллиона евро по той сделке. В итоге нидерландский клуб отправил жалобы в ФИФА и Спортивный арбитражный суд (CAS). «Херенвен» рассчитывает получить свои деньги.

Стоит сказать, что в настоящий момент Чидера Эджуке представляет «Севилью». За ЦСКА в своё время нигериец провёл 65 матчей, в которых забил десять голов и отдал восемь голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
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