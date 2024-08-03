Гладилин — о Маркиньосе в «Спартаке»: «Станкович знает, что делает»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о трансфере вингера Маркиньоса из «Ференцвароша» в московский клуб.

3 августа пресс-служба «красно-белых» объявила о заключении трехлетнего трудового соглашения с бразильским футболистом.

«Я думаю, что Станкович знает, что делает. Если купили — значит нужен», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Специалист отметил, что Маркиньос играл у Станковича в «Ференцвароше», поэтому трансфер логичен.

5 августа «Спартак» примет на своем поле «Крылья Советов» в третьем туре Российской премьер-лиги, начало запланировано на 20:00 по мск.