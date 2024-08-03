Названо условие возможного трансфера Дркушича в «Зенит»

Защитник Ваня Дркушич в обозримом будущем может сменить «Сочи» на «Зенит». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», в настоящий момент питерцы ждут решения по Родригао. Если «сине-бело-голубые» продадут 28-летнего бразильца за 4-5 миллионов евро, то потратят эти деньги на подписание Дркушича.

Источник отмечает, что при осуществлении трансфера Дркушича «Зенит» сохранит его в команде, а не отправил в аренду, как писали в прессе.

Что касается Родригао, то пока что лучшим является предложение всего лишь за 2 миллиона евро из ОАЭ. «Зенит» никуда не торопится, ведь трансферное окно в России закрывается нескоро.