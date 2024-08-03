«Спартак» раскрыл игровой номер Маркиньоса

В составе «Спартака» произошло пополнение. В субботу московский клуб официально объявил о подписании трёхлетнего контракта с 24-летним вингером Маркиньосом. Ранее бразилец выступал в Венгрии за местный «Ференцварош».

В пресс-релизе «Спартака» отмечается, что Маркиньос будет выступать за московскую команду под номером 8.

Ближайший матч «Спартак» проведёт в понедельник, 5 августа. В этот день команда Деяна Станковича будет принимать «Крылья Советов» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги. На текущий момент «красно-белые» имеют три зачётных балла в своём активе.