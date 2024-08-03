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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тюкавин забил первый гол в сезоне

03 Августа 2024 • 15:19 Комментировать
Акрон
0:1
Динамо Москва
1-й тайм

Программу третьего тура чемпионата России в субботу открывает матч между «Акроном» и «Динамо». Счёт был открыт на девятой минуте, когда в воротах соперника расписался форвард «бело-голубых» Константин Тюкавин.

Стоит сказать, что для Тюкавина это первый гол в сезоне. В предыдущих трёх матчах Премьер-лиги и Кубка России нападающий «Динамо» не отличался, хотя всякий раз проводил на футбольном поле 90 минут.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче Премьер-лиги между «Акроном» и «Динамо» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что после двух туров чемпионата «Динамо» имеет шесть очков в своём активе.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Константин Тюкавин

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