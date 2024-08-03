«Спартак» объявил о новом трансфере

«Спартак» посредством своего официального сайта объявил о переходе в свои ряды из «Ференцвароша» вингера Маркиньоса. 24-летний бразилец поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано на три сезона – до середины 2027 года.

«Маркиньос при росте 170 сантиметров обладает классным дриблингом, высокой скоростью и сильным ударом, постоянно нагнетает давление на ворота соперника и активно идёт в прессинг», - говорится в пресс-релизе.

В настоящий момент «Спартак» готовится к домашнему матчу чемпионата России против «Крыльев Советов». Игра пройдёт в понедельник, 5 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

После двух сыгранных туров Премьер-лиги «Спартак» имеет три зачётных балла в своём активе.