Балахнин назвал лучшего игрока «Ростова», который способен заиграть в топ-чемпионате

Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин назвал лучшего игрока команды, который в будущем смог бы заиграть в топовом европейском чемпионате. Выбор специалиста остановился на Мохаммеде Мохебби.

«Может быть, иранец Мохебби. Он только выделяется в «Ростове». Явных футболистов, которые могли бы пойти на повышение, я не вижу», – приводит слова Балахнина Vprognoze.

Напомним, 25-летний Мохебби в прошлом розыгрыше чемпионата России записал на свой актив шесть голов и две результативные передачи. Иранец успел провести всего один сезон в составе «Ростова» после трансфера из «Санта-Клары» за 600 тысяч евро.