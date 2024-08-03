Тедеев: «Надеемся, что соберётся народ и поддержит нашу команду»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с московским «Динамо».

- Первый домашний матч. Какие ощущения?

- Ощущения самые лучшие. Хорошая погода, надеемся, что соберется народ, очень в это верим, хотим, чтобы они собрались и поддержали сегодня нашу команду. Ощущения позитивные, надеемся, и после игры они будут еще лучше.

- Относительно прошлой игры чемпионата у вас всего одно изменение - вместо Грибова появился Тимошенко. Почему?

- Мы изучаем соперника и способности своих игроков, их функциональное и физическое состояние. Вот эти все моменты в Кубке дают нам основание выбрать тех или иных игроков под определенный матч.

- Сергей Волков провел все матчи в этом сезоне. Не было желания поставить Васютина или кого-то другого?

- У нас была информация о том, что Васютин пропускает из-за травмы. В кубковом матче должен был играть Васютин. Но так как он не смог, играл Волков.

- «Динамо» играет в открытый футбол, так же как и ваша команда. Чего ждете от сегодняшней игры?

- Ждем зрелищности, хороших, правильных и выверенных действий в обороне, достаточно активных и агрессивных действий в атаке. Все будет зависеть от того, как будет действовать «Динамо» и мы, как будут отдельно взятые эпизоды соответствовать духу игры. Мы будем стремиться к тому, чтобы играть в хороший и правильный футбол. Это, наверное, самое главное и то, что принесет результат. Как все сложится, только игра покажет.