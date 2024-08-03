Булыкин: «Настораживает игра «Локомотива» в защите»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об игре команды в защите в первых двух турах Российской премьер-лиги. Напомним, «железнодорожники» пропустили 2 мяча от «Акрона» и 3 от московского «Динамо».

«Немного настораживает игра команды в защите, но, я думаю, в ближайшее время справятся с этим», – цитирует Булыкина Vprognoze.

«Локомотив» смог набрать три очка в первых двух турах Российской премьер-лиги. Команда обыграла «Акрон», но затем уступила в дерби «Динамо». Завтра «железнодорожники» сыграют в третьем туре на выезде против «Ахмата» из Грозного.