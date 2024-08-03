Личка: «Не боюсь сегодня включить Карраскаля на 20 минут игры»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Акроном».

- Карраскаль и Маричаль только приступили к тренировках, а Кордоба и Кастаньо за «Краснодар» в Кубке сыграли, хотя они вместе играли на Копа Америка. Не было у вас желания дать чуть меньше времени отдохнуть Хорхе, чтобы он уже помог «Динамо»?

- Нет, потому что мы играли с января, когда началась подготовка, проделали хорошую работу. Как Хорхе, так и Нико играли на Кубке Америки до конца турнира и заслуживают отдыха. Почему сегодня Нико не здесь? Потому что физически лучше подготовлен Хорхе, поэтому я не боюсь его сегодня включить на 20 минут игры. Уверен, что у него нет большого риска травмы. С Нико могло быть более опасно из-за интенсивности игры, он может сделать какое-то движение и получить травму. Перед нами впереди пять месяцев напряженных матчей, не хочу никуда спешить, а хочу, чтобы игроки были хорошо подготовлены как в ногах, так и в голове. Я уверен, что они отдохнули за те 12 дней, что у них были. Сейчас уже будут работать, чтобы побыстрее приносить пользу команде.