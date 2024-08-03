Педриньо вернётся в «Локомотив» досрочно

Атакующий полузащитник Педриньо досрочно вернётся в «Локомотив». Как сообщает iG Esporte, «Сантос» расторгнет соглашение по аренде 24-летнего футболиста у московского клуба.

Стоит сказать, что Педриньо имеет с «Локомотивом» контракт, который рассчитан до середины 2026 года. Ранее за «железнодорожников» бразилец провёл всего лишь девять матчей, в которых записал на свой счёт четыре гола и один голевой пас на партнёра.

Добавим, что «Локомотив» ближайший матч Премьер-лиги проведёт в воскресенье, 4 августа. Команда Михаила Галактионова проведёт гостевой матч против «Ахмата».